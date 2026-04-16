Quando il sorteggio dell’ATP di Madrid 2026? Orario teste di serie streaming

Il sorteggio del tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid si svolgerà lunedì 20 aprile, con l’orario ancora da comunicare. La competizione si disputerà sulla terra battuta outdoor e il main draw, composto da 96 giocatori, inizierà mercoledì 22 aprile. Le 32 teste di serie entreranno in gara soltanto a partire dal secondo turno. La manifestazione si svolge in Spagna.

Il sorteggio del tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, in Spagna, si terrà lunedì 20 aprile (orario da definire): sulla terra battuta outdoor iberica il main draw a 96 scatterà mercoledì 22, ma le 32 teste di serie entreranno in gioco soltanto a partire dal secondo turno. Al momento non è stato comunicato se il sorteggio sarà fruibile di diretta tv o in streaming. IL REGOLAMENTO. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.🔗 Leggi su Oasport.it

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