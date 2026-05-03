Quagliariello e i due premier | Per Giorgia è una maratona Silvio sapeva cambiar passo

In un confronto tra due leader politici, si evidenzia che uno dei due premier ha descritto la propria collega come una maratoneta, capace di mantenere un ritmo costante e senza improvvisi cambi di passo, mentre un altro ex premier ha sottolineato la capacità di adattarsi ai momenti diversi, evidenziando differenze negli stili di leadership. Entrambi hanno condiviso osservazioni sulla tenuta e sull’approccio delle rispettive figure di riferimento, senza entrare nel merito di opinioni o giudizi.

Tra Silvio e Giorgia stessa tenuta, ma con stili differenti: "Giorgia è una maratoneta. Tiene il passo senza sbalzi, punta alla meta. Silvio era un ottocentista: stessa resistenza, con la capacità di cambiare ritmo di colpo". Sarà perché il telefono gli squilla nel bel mezzo di un cammino a piedi, ma Gaetano Quagliariello – senatore berlusconiano di lungo corso, ora dean della School of Government della Luiss –, nel cercare le differenze tra i due governi più longevi della storia repubblicana sceglie la metafora sportiva. Quagliariello, nella maggioranza dei governi record, il Berlusconi II e il Berlusconi IV, lei c’era. Cosa ricorda? "Intanto quegli anni non furono tutti uguali, e non solo per il colore politico, visto che l’epoca in esame contiene anche i governi di centrosinistra".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quagliariello e i due premier: "Per Giorgia è una maratona. Silvio sapeva cambiar passo" Notizie correlate Leggi anche: Rimpasto escluso da Giorgia Meloni, la versione della premier sul "passo indietro" di Delmastro e Santanchè SOTTO LE 2 ORE IN MARATONA! Sfondata una barriera ancestrale: Sawe nella leggenda, “un grande passo per l’umanità”Siamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell’uomo nel suo senso...