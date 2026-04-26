Una maratona storica si è conclusa con un risultato sorprendente, quando un atleta ha completato la distanza sotto le due ore. Questa impresa ha superato una soglia simbolica, segnando un nuovo record mondiale e attirando l’attenzione internazionale. L’evento si è svolto in condizioni particolari e ha coinvolto numerosi esperti e tecnici, diventando subito un punto di riferimento nel panorama sportivo globale.

Siamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell’uomo nel suo senso più ampio. Siamo entrati in una nuova dimensione, si è sfondata una delle barriere più ancestrali e iconiche dell’atleta, un muro simbolo dello sforzo fisico, un cancello rimasto inviolato fino a stamattina, per senso tecnico paragonabile ai dieci secondi sui 100 metri: un uomo è riuscito a scendere sotto le due ore in maratona! È un grande passo per l’umanità, si direbbe ricordando lo sbarco sulla luna, tornato in auge nelle ultime settimane. Il primo uomo è Sabastian Sawe: keniano nato il 16 marzo 1996, che un mese dopo aver spento le trenta candeline si è inventato la magia che lo proietta per sempre nel mito e lo rende leggenda vivente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - SOTTO LE 2 ORE IN MARATONA! Sfondata una barriera ancestrale: Sawe nella leggenda, “un grande passo per l’umanità”

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