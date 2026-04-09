Giorgia Meloni ha escluso la possibilità di un rimpasto di governo e ha confermato che il suo esecutivo continuerà il suo cammino fino alla fine della legislatura. La premier ha commentato la situazione politica senza indicare cambiamenti imminenti, mantenendo quindi la composizione attuale. La discussione sulle possibili dimissioni di alcuni ministri non ha portato a modifiche alla guida dell'esecutivo.

Giorgia Meloni tira dritto. La premier, nell’informativa alla Camera dei Deputati di giovedì 9 aprile, ha ribadito non ci sarà alcun “rimpasto“, spiegando i “passi indietro” post referendum dell’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e dell’ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè: li ha chiesti per “anteporre l’interesse della nazione a quello di partito”. Nessun rimpasto di Governo Dopo qualche scossone, il Governo ha ritrovato la sua stabilità. Lo ha affemato Giorgia Meloni in Aula alla Camera, sottolineando che non ci saranno “dimissioni, né rimpasto”, perché “non servono nuove linee programmatiche” dal momento che “sono da sempre scritte nel programma di Governo” e “governeremo per 5 anni come ci siamo impegnati a fare“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rimpasto escluso da Giorgia Meloni, la versione della premier sul "passo indietro" di Delmastro e Santanchè

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Meloni alla Camera: Né dimissioni né rimpasto, vado avanti. Subalternità a Trump, Hormuz e caro energia: cosa ha detto la premierNell’informativa alla Camera Giorgia Meloni esclude rimpasto e dimissioni, difende la linea del Governo dopo il referendum sulla giustizia, avverte sui rischi legati all’Iran e allo Stretto di Hormuz, ... firstonline.info

Meloni in Aula: In Iran quasi punto di non ritorno. Se crisi continua no Patto StabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it

Sarebbero bastate queste poche parole per rispondere all’informativa di Giorgia Meloni in aula. Ancora “diremo”, “faremo”…all’Italia serve un governo competente. ORA. - facebook.com facebook

Una data simbolica per approvare il #PianoCasa: "Via libera il 1° maggio", l'annuncio in aula di #GiorgiaMeloni x.com