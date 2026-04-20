L'infortunio al polso accusato durante un evento a Barcellona ha portato a un aumento di preoccupazione tra i media sportivi in Spagna. È stata condivisa una prima foto che mostra il polso di un atleta dopo l’incidente, definita “scioccante” da alcuni. La notizia si diffonde con l’indicazione che la possibilità di partecipare a un torneo previsto a Roma appare molto ridotta. La gravità dell’infortunio resta ancora da chiarire.

L’allarme intorno a Carlos Alcaraz in Spagna cresce giorno dopo giorno. Quanto è grave il suo infortunio al polso accusato a Barcellona? Se lo chiedono tutti i media sportivi iberici, senza riuscire a fornire una reale risposta. Ma i segnali che arrivano non sono molto incoraggianti. Anzi, spaventano i fan dello spagnolo e tutti gli appassionati di tennis. El Mundo Deportivo ha definito “scioccante” la prima foto pubblica di Alcaraz dopo l’annuncio del suo ritiro. Lo scatto, diventato virale sul web, lo ritrae con un vistoso tutore a coprire metà del braccio destro, dal polso fino quasi al gomito. A questa immagine si uniscono le parole...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alcaraz spaventa: la prima foto “scioccante” del suo polso dopo l’infortunio. “È quasi impossibile che ci sia a Roma”

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Ciò che un po' mi spaventa per il.futuro e soprattutto per il RG è che Alcaraz, così come Jannik, impara sempre dalle sconfitte #Sinner x.com

E comunque alla fine Sua Pelosità Carlos I d'Alcaraz se l'è vista peggio de Jannik. Giocando senza problemi fisici o malesseri. E non contro Machac, ma contro er generico de Cerundolo. E poi, lasciatemelo dire, urlare ed esultare sugli errori dell'avversari è pr - facebook.com facebook