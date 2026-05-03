Pulizie uffici postali tagli su orario di lavoro | protesta in piazza del Cobas

Lunedì 4 maggio alle 11, il sindacato Cobas ha convocato un sit-in in Piazza della Vittoria di fronte agli uffici postali centrali di Brindisi. La protesta riguarda le lavoratrici che si occupano delle pulizie negli uffici postali, coinvolte in una mobilitazione contro la nuova Bsf, che ha portato a tagli sugli orari di lavoro. L’evento si svolge in un contesto di tensioni tra sindacato e gestione.

BRINDISI - Il sindacato Cobas organizza lunedì 4 maggio con appuntamento alle ore 11 un sit-in in Piazza Della Vittoria, di fronte agli uffici delle Poste centrali di Brindisi, delle lavoratrici che svolgono il lavoro di pulizie negli uffici postali per una protesta contro la Bsf, la nuova.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Negli uffici postali abruzzesi due dipendenti su tre sono donne, in provincia di Pescara a quota 69%Nei 472 uffici postali abruzzesi la presenza femminile raggiunge il 68% del personale, 14 punti sopra la media nazionale di Poste Italiane. Leggi anche: Negli uffici postali abruzzesi due dipendenti su tre sono donne: primato nel Chietino Approfondimenti e contenuti Pulizie uffici postali, sciopero in provincia di PerugiaUna settimana in sciopero: le lavoratrici e i lavoratori in appalto che svolgono le pulizie degli uffici di Poste Italiane in tutta la provincia di Perugia si fermano per chiedere il rispetto dei ... ansa.it Basta salari da fameIn presidio a Perugia e Terni, come nel resto del paese. Sono gli addetti alle pulizie degli uffici postali, dipendenti dell'azienda multiservizi Miorelli service, che si è aggiudicata l'appalto di ... rainews.it