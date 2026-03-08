Negli uffici postali abruzzesi due dipendenti su tre sono donne in provincia di Pescara a quota 69%

In Abruzzo, nei 472 uffici postali, il 68% del personale è costituito da donne. In provincia di Pescara, questa percentuale sale al 69%. Due dipendenti su tre sono donne, rendendo la presenza femminile significativa rispetto alla media nazionale di Poste Italiane. Questi dati riguardano esclusivamente il personale degli uffici postali nella regione.

Nei 472 uffici postali abruzzesi la presenza femminile raggiunge il 68% del personale, 14 punti sopra la media nazionale di Poste Italiane. Inoltre, 69 sono le sedi con personale composto interamente da donne: 29 nel Chietino, 20 nell’Aquilano, 14 nel Teramano e 6 nel Pescarese. Sono i dati diffusi da Poste Italiane in occasione dell'8 marzo, giornata dedicata alle donne. In provincia di Pescara la presenza femminile rappresenta il 69% del personale. Tra quelli più grandi si segnalano in particolare le sedi di Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I 34), Pescara 3 (via Luisa D'Annunzio) e Pescara 5 (via Passolanciano), tutte con percentuali superiori all’80%. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

