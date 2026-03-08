Negli uffici postali abruzzesi due dipendenti su tre sono donne | primato nel Chietino

Negli uffici postali abruzzesi, secondo i dati diffusi da Poste Italiane, quasi sette dipendenti su dieci sono donne. In particolare, nel Chietino, due dipendenti su tre sono di sesso femminile. La rilevazione è stata resa nota in occasione della Giornata internazionale della donna. La percentuale di lavoratrici femminili si mantiene elevata in tutta la regione.

In regione la presenza femminile raggiunge il 68% del personale. In provincia di Chieti si arriva al 71%. A Guardiagrele l’ufficio “più rosa” Negli uffici postali abruzzesi quasi sette dipendenti su dieci sono donne. È quanto emerge dai dati diffusi da Poste Italiane in occasione della Giornata internazionale della donna. Nei 472 uffici postali della regione la presenza femminile raggiunge infatti il 68% del personale, una percentuale che supera di 14 punti la media nazionale dell’azienda. Complessivamente sono 69 le sedi con personale composto interamente da donne: 29 nel Chietino, 20 nell’Aquilano, 14 nel Teramano e 6 nel Pescarese. Il primato regionale spetta proprio alla provincia di Chieti, dove le donne rappresentano il 71% dei dipendenti negli uffici postali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Riaprono due importanti uffici postali nel napoletano: l'annuncioL'ufficio postale di Monte di Procida ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.

