Sondalo grande partecipazione per la Giornata Ecologica | famiglie e giovani protagonisti

Sabato 18 aprile, a Sondalo e nelle sue frazioni, si è svolta la quarta edizione della Giornata Ecologica, con la partecipazione di numerose famiglie e giovani. L’evento ha visto coinvolti cittadini di diverse età, impegnati in attività di raccolta rifiuti e cura degli spazi pubblici. La giornata ha attirato molti volontari, contribuendo a un’ampia partecipazione nel territorio.

Grande partecipazione sabato 18 aprile per la quarta edizione della Giornata Ecologica organizzata a Sondalo e nelle sue frazioni. L’iniziativa, promossa dal Comune e da APT Sondalo in collaborazione con le associazioni locali e la Scuola Primaria, ha coinvolto circa un centinaio di volontari.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Grande partecipazione per la XV passeggiata ecologica “Salvaguardiamo n’copp Arena”Si è svolta oggi, 17 aprile, la XV edizione della Passeggiata Ecologica “Salvaguardiamo n’copp Arena”, appuntamento ormai tradizionale per la... Torna la marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, attesa grande partecipazione di giovani e associazioniMotori accesi per il 43° anniversario della “marcia Bagheria-Casteldaccia” che, anche quest’anno giovedì 26 febbraio percorrerà la Strada dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sondalo, grande partecipazione per la Giornata Ecologica: famiglie e giovani protagonisti; Grande partecipazione per la Giornata Ecologica 2026 a Sondalo: un segnale positivo per il territorio; Torna la Giornata Ecologica a Sondalo: cittadini e volontari uniti per l’ambiente. Giornata Ecologica a Sondalo: volontari e famiglie al lavoro per il territorioSabato 18 aprile, circa un centinaio di cittadini ha risposto all’appello della quarta Giornata Ecologica di Sondalo e frazioni, promossa dal Comune in collaborazione con APT Sondalo, le associazioni ... intornotirano.it Torna la Giornata Ecologica a Sondalo: cittadini e volontari uniti per la tutela del territorioPer la prima volta, la Scuola Primaria di Sondalo aderisce ufficialmente al progetto, su proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Gli alunni parteciperanno con uscite didattiche dedicate alla ... intornotirano.it Telemia. . Successo di inclusione e valorizzazione ambientale per la Giornata ecologica di Marina di Gioiosa - facebook.com facebook GIORNATA ECOLOGICA Ripuliamo il nostro paese! #CittàSantAngelo Domenica 19 aprile 2026 Programma: • 09:00 ritrovo al giardino comunale • 09:15 consegna materiali, guanti e sacchi • 09:30 suddivisione a zone e partenza • 13:00 conclusione della g x.com