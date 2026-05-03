In Puglia sono stati assegnati circa 3,84 milioni di euro provenienti dai fondi FEAMPA destinati al settore della pesca. La regione utilizzerà queste risorse per sostenere le marinerie locali, con particolare attenzione alle piccole imbarcazioni. Si discutono anche le necessità di riforme strutturali che vadano oltre il semplice investimento in tecnologia, per garantire una maggiore sostenibilità e competitività del settore.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi fondi la sopravvivenza delle piccole marinerie?. Quali riforme strutturali servono oltre il semplice finanziamento tecnologico?. Perché la carenza di personale rischia di bloccare i pescherecci?. Come cambierà il sistema delle sanzioni per i pescatori pugliesi?.? In Breve Settore pesa per 225 milioni di euro e incide per il 3,5% sull'indotto marittimo.. Oltre 1.400 pescherecci pugliesi rappresentano il 12% della capacità produttiva nazionale.. 5.000 addetti operano tra Manfredonia, Molfetta, Salento e zone del Sud Barese.. Daniela Borriello di Coldiretti Pesca chiede riforme per il sostegno al reddito Cisoa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, 3,84 milioni per la pesca: fondi FEAMPA per le marinerie

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