Pesca e acquacoltura via libera dall' Ue agli aiuti | alla Puglia 1,8 milioni al mese

L’Unione Europea ha approvato un sostegno finanziario destinato alla pesca e all’acquacoltura, con un flusso di 1,8 milioni di euro al mese destinato alla regione pugliese. La decisione arriva in un momento di difficoltà per le marinerie locali e il settore dell’acquacoltura, colpite dall’aumento dei costi del carburante e dalle tensioni internazionali. Questo aiuto mira a sostenere le attività in un periodo di crisi per il comparto.

Arriva una boccata d’ossigeno fondamentale per le marinerie pugliesi e l’intero comparto dell’acquacoltura, messi in ginocchio dal rincaro dei carburanti e dalle instabilità internazionali. La Commissione Europea ha dato il via libera all'attivazione del meccanismo di crisi del Feampa (Fondo.🔗 Leggi su Baritoday.it

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