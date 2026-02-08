Calabria pesca in ginocchio | divieti UE e concorrenza sleale svuotano le marinerie e minacciano un settore chiave

La pesca in Calabria rischia di sparire. Le marinerie locali sono in piena crisi, colpite da divieti europei e dalla concorrenza sleale. Le imbarcazioni restano ferme, e i pescatori temono il peggio. La situazione si fa sempre più difficile, e molti già vedono il settore come destinato al declino.

Le marinerie calabresi sono sull’orlo del collasso, soffocate da una crisi strutturale che si trascina da anni e che, secondo la FAI CISL Calabria, è il risultato di un abbandono sistematico da parte delle politiche nazionali ed europee. L’ennesimo campanello d’allarme è giunto dai fatti di Cirò Marina, dove recenti tensioni hanno visto coinvolta la troupe della trasmissione “Striscia la Notizia” durante un servizio sulla pesca del “bianchetto”, il novellame di sarda. Un episodio che, pur condannato fermamente dal sindacato per ogni forma di violenza, ha riportato alla luce una realtà ben più complessa e dolorosa: quella di pescatori disperati, lasciati soli a fronteggiare un futuro sempre più incerto.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Calabria Pesca Bruxelles avvia un’indagine sulla cinese Goldwind per sovvenzioni estere e concorrenza sleale nell’eolico Ue Bruxelles apre un’indagine su Goldwind, il gigante cinese dell’eolico. Le sfide del made in Italy: "Concorrenza sleale e troppa burocrazia. Bisogna fare sistema" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Calabria Pesca Calabria in ginocchio per il maltempo: arriva l’appello della CISLDanni ingenti dopo il ciclone Henry. Il sindacato chiede lo stato di emergenza e interventi immediati per sostenere territori, imprese e infrastrutture ... ecodellojonio.it Maltempo in Calabria, la Cisal: «Lavoratori in ginocchio, non siano lasciati soli»Il sindacato, attraverso il commissario regionale Vitaliano Papillo, chiede ammortizzatori sociali straordinari e la sospensione dei mutui nelle zone colpite ... corrieredellacalabria.it Striscia la notizia. . Cameraman di Striscia scaraventato in mare in Calabria. Inchiesta sulla pesca illegale: aggredita la troupe di Macrì Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/cameraman-di-striscia-scaraventato-in-mare-in-calabri facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.