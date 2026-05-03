Provincia Noi di Centro attacca il Pd | affossa il campo largo

Un gruppo politico locale critica il Partito Democratico per aver indebolito l'alleanza a sinistra, accusandolo di aver danneggiato il progetto di un'ampia coalizione. Secondo le dichiarazioni, alcune decisioni interne e attacchi rumorosi hanno contribuito a creare tensioni e a compromettere l'unione tra le forze progressiste. La posizione è stata espressa in un comunicato ufficiale, evidenziando le responsabilità attribuite al partito di maggioranza.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Una parte del Pd si sta assumendo la grave responsabilit? politica di affossare il campo largo, a causa di atti dissennati e attacchi chiassosi sleali. Ad Avellino e Benevento si sta compromettendo e si rischia di disperdere il patrimonio politico acquisito con le Regionali, con una miopia e una immaturit? politica che hanno dell’incredibile”, lo evidenzia in una nota il coordinatore regionale di Noi di Centr o Pasquale Giuditta.?“In Irpinia a dieci giorni dall’indicazione del candidato alla presidenza della Provincia, c’? un silenzio assordante del Pd. Non c’? traccia di un tavolo di coalizione, n? di condivisione politica del nome e della strategia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia, “Noi di Centro” attacca il Pd: affossa il campo largo Notizie correlate Campo largo, Noi di Centro: “Guardiamo con rispetto al dibattito interno al Pd, noi traino politico e numerico della coalizione”Tempo di lettura: 2 minuti“Guardiamo con rispetto al dibattito interno al Partito democratico. Provincia di Oristano: crisi nelle deleghe, il Campo Largo attaccaLe tensioni politiche all’interno dell’amministrazione provinciale di Oristano sono esplose dopo le recenti decisioni prese dal presidente Pireddu... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amministrative Avellino 2026: ecco la lista Mastella Noi di Centro; NdC, Amministrative 2026: Mastella rivendica il radicamento in Campania; Avellino, la sfida del campo largo: Allargare al civismo, no a Nargi. Mastella ci sarà; Elezioni, ad Ariano corsa a tre. In campo dodici liste e 187 candidati. Tempi Nuovi – Popolari Uniti con Noi di Centro: Sosteniamo Pizza in una lista vicina alla nostra identità politicaRiceviamo e pubblichiamo il comunicato del Coordinamento Provinciale Tempi Nuovi – Popolari Uniti concernente le elezioni comunali di Avellino: Come Tempi Nuovi – Popolari Uniti siamo in campo nella ... irpinianews.it Elezioni amministrative, Noi Moderati: Impegno per ricreare area di centro determinanteCon la presentazione delle liste si apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezione amministrative del prossimo 24 e 25 maggio. Noi Moderati dopo mesi di lavoro intenso nei territori […] ... blogsicilia.it Il coordinamento provinciale di Noi di Centro: "Arrestato, andò ai domiciliari. L'attuale capo di Civico 22 Moretti era il suo braccio destro e sinistro". - facebook.com facebook