Infortunio Provedel | stagione finita per il portiere della Lazio Dettagli dell’operazione e tempi di recupero

Il portiere della Lazio ha subito un infortunio che ha portato alla sua uscita anticipata dalla stagione. L’operazione è stata effettuata e i tempi di recupero sono stati stimati in modo ufficiale. La stagione sportiva di Provedel si conclude così prima del previsto, lasciando il club senza il suo titolare per le partite rimanenti.

Infortunio Vergara: c'è lesione, salta la Nazionale! L'esito degli esami e quali sono le sue condizioni ufficiali

Provedel si ferma per un infortunio alla spalla: i tempi di recupero e chi sarà il portiere della LazioInfortunio alla spalla per Ivan Provedel: il portiere della Lazio dovrà operarsi e la sua stagione rischia di essere già finita.

Lazio, stagione finita per Provedel: grande chance per il giovane Motta! Ecco chi è

Stagione finita per Provedel: ecco quando si opera e i tempi di recuperoBrutta notizia in casa Lazio, a seguito del persistere di un dolore alla spalla ... msn.com

Lazio, stagione finita per Provedel: la grande occasione di MottaUn verdetto che non è stato ufficializzato, ma che lo diventerà dopo l'intervento alla spalla per Ivan Provedel. La stagione del portiere. tuttomercatoweb.com

Esordio tra i pali per Edoardo Motta con la Lazio L’infortunio di Ivan Provedel ha spalancato le porte della titolarità al giovane Edoardo Motta, portiere classe 2005 arrivato a gennaio dalla AC Reggiana 1919. Il debutto è arrivato dal primo minuto nella sfida - facebook.com facebook

Con l'infortunio di Provedel è diventato necessario individuare il nuovo terzo portiere fino a fine stagione: ecco il prescelto. #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Provedel #Motta #Furlanetto #Giacomone #portiere x.com