Provedel si ferma per un infortunio alla spalla | i tempi di recupero e chi sarà il portiere della Lazio

Ivan Provedel, portiere della Lazio, si è infortunato alla spalla e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La sua stagione potrebbe essere conclusa a causa di questo problema. La società sta valutando chi sarà il suo sostituto in porta nelle prossime partite. La Lazio dovrà quindi affrontare il periodo senza il suo titolare.

