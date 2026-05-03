Proseguono gli incontri di Sicari tra i quartieri | Ascolto presenza e lavoro per costruire il futuro della città

Continuano gli incontri tra il candidato sindaco e i cittadini nei vari quartieri della città. Durante gli appuntamenti, vengono affrontati temi legati alla vita quotidiana e alle esigenze delle comunità locali. Il candidato e i rappresentanti delle liste a suo supporto partecipano a queste riunioni, ascoltando le opinioni e le richieste dei residenti. L’obiettivo dichiarato è di lavorare insieme per migliorare il futuro della città.

Proseguono a pieno ritmo gli incontri nei quartieri della città del candidato sindaco Cristiano Sicari, insieme ai candidati delle liste a suo sostegno.Da Madonna del Freddo, Filippone e Theate Center, passando per Levante, San Martino e Chieti Scalo Sicari è impegnato in una serie di riunioni.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Amministrative 2026: doppia sede elettorale in centro e allo Scalo per il candidato sindaco Cascini, proseguono gli incontri nei quartieriInaugurazione di due comitati elettorali, uno in centro città e uno allo Scalo, e incontri nei quartieri. Cesena punta sui giovani: il vice-sindaco Valzania investe in formazione e lavoro per costruire il futuro della città.Luca Valzania, 23 anni, studente di filosofia e giovane vicepresidente del quartiere Borello a Cesena, incarna una nuova generazione di politici che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Proseguono gli incontri mensili del Gruppo di Lettura Antonella Annibal; puZZle Generation: al via il progetto della Biblioteca civica di Pordenone con laboratori per ragazzi (11-19 anni) e incontri formativi per adulti; Amministrative 2026: doppia sede elettorale in centro e allo Scalo per il candidato sindaco Cascini, proseguono gli incontri nei quartieri; Masterplan Valle Ufita: proseguono gli incontri territoriali tematici. P.A. Bolzano. Proseguono gli incontri informativi per la ricetta digitale rivolti ai farmacistiSono in fase di messa in rete le 119 farmacie operanti a livello provinciale e tale processo è stato sostenuto da una serie di incontri informativi rivolti ai farmacisti che si sono svolti nei vari ... quotidianosanita.it Diocesi: Prato, proseguono gli incontri della Settimana teologica dedicata all’impegno sociale dei cristianiDopo quello di ieri sera con Luciano Manicardi, monaco della Comunità di Bose, proseguono a Prato gli incontri della tradizionale Settimana teologica promossa dalla diocesi e dedicata quest’anno ad ... agensir.it Sky tg24. . Sul Monte Faeta, nel nord ovest della Toscana, le operazioni antincendio proseguono e il fronte delle fiamme è stato ridotto a circa 3 km. Per domare definitivamente il vasto rogo, i mezzi a terra sono supportati da tre Canadair e due elicotteri. Nel ve - facebook.com facebook