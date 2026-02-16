Cesena punta sui giovani | il vice-sindaco Valzania investe in formazione e lavoro per costruire il futuro della città

Luca Valzania, 23enne vice-sindaco di Cesena, ha avviato iniziative concrete per favorire l’occupazione giovanile, dopo aver constatato il crescente numero di giovani senza lavoro nella città. Con un focus particolare su corsi di formazione e opportunità di stage, il suo obiettivo è creare un ponte tra scuola e mercato del lavoro. Valzania, studente di filosofia e vicepresidente del quartiere Borello, ha già incontrato diverse associazioni per promuovere programmi di inserimento professionale rivolti ai giovani.

Cesena scommette sui giovani: la filosofia di un vice-sindaco per il futuro del lavoro. Luca Valzania, 23 anni, studente di filosofia e giovane vicepresidente del quartiere Borello a Cesena, incarna una nuova generazione di politici che pone al centro dell’azione amministrativa l’istruzione e la formazione professionale. Il suo impegno, all’interno di Fratelli d’Italia, mira a colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, investendo sulle competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato odierno. Un approccio radicato nella storia e nella filosofia. L’impegno politico di Valzania non è improvviso, ma affonda le radici in una solida formazione culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu Cinema, scuola e futuro: il Festival di Pompei investe sui giovani talenti Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, organizzato dalla Fondazione Cultura & Innovazione, si propone come un'opportunità di formazione per i giovani talenti. Ing punta sui giovani talenti con formazione e digitale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ‘Orbita creativa’, l’Amministrazione comunale di Cesena avvia un nuovo progetto a sostegno del protagonismo giovanile; Primavera 1. Torna a sorridere il Cesena, piegata la Cremonese in casa; Sos lavoro Emergenza falegnami e meccanici; Calcio, il Venezia consolida la vetta: Cesena sbancata con un poker. Il circolo FdI cresce e punta sui giovaniTempo di bilanci per il circolo di Fratelli d’Italia di Bagno di Romagna. A parlare è il coordinatore Filippo Lanzi. Tanti traguardi raggiunti durante quest’anno – dice –, a cominciare ... ilrestodelcarlino.it Il Cesena mette nel mirino il MestreFenice: Osimani punta alla tripla #SerieA2ÉliteFutsal facebook