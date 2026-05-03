Prosegue la corsa contro il tempo per rintracciare il kitesurfer scomparso in mare

A Porto Cesareo proseguono senza sosta le ricerche di un uomo di 39 anni scomparso in mare circa 48 ore fa. Le operazioni, coordinate dalla capitaneria, sono state condotte senza interruzione, ma finora non si sono registrati risultati positivi. Le ricerche sono state estese in un'area vasta e coinvolgono varie unità navali e mezzi aerei. La vicenda ha suscitato attenzione tra la comunità locale.

PORTO CESAREO - Non hanno dato purtroppo esito le ricerche a Porto Cesareo, per trovare Mimmo Piepoli, 39enne di Erchie, disperso in mare da circa 48 ore: è una corsa contro il tempo con le operazioni che vanno avanti a oltranza da due giorni e continuano a battere, coordinate dalla capitaneria.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Corsa contro il tempo per non soffrire la sete: il mare de La Spiaggetta blindato per i tubi del dissalatoreTre navi e sei subacquei al lavoro fino a maggio per posare la condotta che porterà via la salamoia. Kitesurf a Porto Cesareo: ricerche intense per il kitesurfer scomparso? Cosa scoprirai Come hanno fatto le correnti a trascinare il kitesurfer così lontano? Quali segnali hanno notato gli amici prima della scomparsa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Asp, la corsa prosegue contro Viterbo; Tollegno continua la corsa: 3-0 al Montanaro; Vittoria importante di MamaPadel, prosegue la corsa verso le finali nazionali; ***Petrolio: prosegue la corsa, Brent tocca 126 $ ai massimi da luglio 2022. ***Petrolio: prosegue la corsa, Brent tocca 126 $ ai massimi da luglio 2022Wti a 109 dollari al barile. Oro a 4.563 $(+0,4%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 apr - Prosegue la corsa del petrolio che continua a ... ilsole24ore.com Asp, la corsa prosegue contro ViterboIl campionato di Serie C Regionale (Girone C) si avvia verso la conclusione e la 3epc Pallavolo Civitavecchia si appresta ad affrontare la ventiquattresima giornata con la necessità di mantenere il pa ... civonline.it Liratv. . La Salernitana si concentra sui playoff "Prosegue la preparazione ad una settimana dall’esordio del 10 maggio" Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #Salernitana #serieC #cosmi #gareDiAndata #playoff #preparazione #Saler - facebook.com facebook #Incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco. Dall'alba in azione 3 #canadair giunti dalle basi di Ciampino e Genova [ #1maggio 8:45] x.com