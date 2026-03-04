Corsa contro il tempo per non soffrire la sete | il mare de La Spiaggetta blindato per i tubi del dissalatore

A Porto Empedocle sono iniziati i lavori in mare per la posa della condotta di allontanamento della salamoia generata dal dissalatore, che si protrarranno fino a maggio. La zona della Spiaggetta è stata messa sotto stretta sorveglianza per consentire l’installazione dei tubi necessari al funzionamento dell’impianto. Le operazioni sono state avviate e continuano senza sosta per completare le procedure previste.

Tre navi e sei subacquei al lavoro fino a maggio per posare la condotta che porterà via la salamoia. La guardia costiera ordina lo sgombero dello specchio acqueo interessato dalle operazioni di varo Le operazioni sono state già avviate. E andranno avanti fino a maggio. Lavori in mare a Porto Empedocle per la posa della condotta di allontanamento della salamoia prodotta dal contestato impianto di dissalazione. Si tratta di operazioni che garantiranno la piena funzionalità della struttura. In campo ci sono tre unità navali specializzate che presidieranno lo specchio acqueo antistante a La Spiaggetta coordinando le delicate fasi del varo dei tubi.