Pronostico Crystal Palace-Leeds | quinta volta di fila

La partita tra Crystal Palace e Leeds si svolge domenica alle 15 ed è valida per la trentesima giornata di Premier League. È la quinta volta consecutiva che le due squadre si affrontano. Il Crystal Palace, che ha pareggiato 0-0 nella gara di Conference League in casa, giocherà la prossima settimana in trasferta il suo passaggio del turno in quella competizione.

Crystal Palace-Leeds è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il passaggio del turno in Conference League il Crystal Palace se lo giocherà la prossima settimana, in trasferta, dopo lo zero a zero in casa. Aggiustata la classifica in Premier League, l’occasione potrebbe essere propizia per il Leeds, che deve ancora raggiungere la salvezza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Certo, gli ospiti non vengono da un momento semplice e solamente la vittoria sul Norwich, in Fa Cup, ha interrotto una striscia di risultati negativi che hanno sicuramente influito sul morale di una squadra che ad un certo punto dell’anno sembrava essersi tirata fuori dalle situazioni complicate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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