Pronostico Genk-Friburgo | l’over è assicurato

Genk e Friburgo si affrontano negli ottavi di finale di Europa League. Il Genk ha recentemente perso contro il Royale USG, mentre il Friburgo si prepara alla sfida. La partita si svolge in un contesto di alta tensione e si gioca in una fase decisiva della competizione. La sfida è molto attesa dai tifosi e si può seguire in diretta streaming o su canali dedicati.

Genk-Friburgo è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico Anche nello scorso fine settimana il Genk ha vissuto un momento negativo, perdendo contro il Royale USG. La terza sconfitta nelle ultime cinque partite per la formazione belga. Che ha pure superato lo scorso turno ai calci di rigore quando sembrava avesse messo a posto la situazione, contro la Dinamo Zagabria, nella partita d’andata. E invece così non è stato. Viene dal bel pareggio contro il Leverkusen in campionato invece il Friburgo. I tedeschi nella loro storia non hanno mai affrontato una squadra belga e devono,... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

