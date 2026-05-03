La partita tra Espanyol e Real Madrid si svolge domenica, nell’ambito della trentaquattresima giornata della Liga. La sfida si svolge nello stadio di casa dell’Espanyol. Arbeloa, giocatore del Real Madrid, ha dichiarato di voler ottenere una vittoria in questa occasione. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi diversi alla gara. La partita è molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre.

Espanyol-Real Madrid è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Appurato che la vittoria del campionato è solamente una questione di tempo, il Real Madrid di Arbeloa, in sella ancora solamente per questa parte finale di stagione, è quello di rimandare il più lontano possibile la festa catalana. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sarà la prima di una doppia trasferta a Barcellona per i Blancos, che per tenere in vita – se così possiamo dire – il campionato, devono vincere contro l’Espanyol e poi fare bella figura la settimana prossima nel Clasico per evitare che la squadra di Flick possa vincere il titolo in faccia ai rivali di sempre.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Espanyol-Real Madrid: Arbeloa ha un solo obiettivo

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