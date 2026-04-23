Pronostico Betis-Real Madrid | Arbeloa le deve vincere tutte

Venerdì sera alle 21 si gioca il match di Liga tra Betis e Real Madrid. Il Real Madrid dovrà affrontare una trasferta difficile contro il Betis, una squadra che gioca in casa. La partita si presenta complessa per gli ospiti, con i padroni di casa pronti a dare battaglia. La sfida si preannuncia intensa e ricca di tensione, senza previsioni certe sul risultato finale.

Non sarà sicuramente semplice per il Real Madrid riuscire a vincere sul campo del Betis. Ma la truppa di Arbeloa deve tenere per quanto possibile aperto il discorso Liga. Non può perdere nessuna partita da qui alla fine dell’anno. Il Betis, quinto in classifica, ha ormai blindato quasi il posto che potrebbe valere l’accesso alla prossima Champions League. La vittoria sul campo del Girona è stata tanto bella quanto importante e ha interrotto una striscia di cinque gare senza sorrisi. E tra queste sconfitte c’è stata anche quella contro il Braga che ha chiuso l’esperienza europea. Ma una rondine non fa primavera, anche se ormai siamo a stagione inoltrata, e sappiamo benissimo quelli che poi sono i reali valori in campo delle due squadre: tutto lascia presagire, per quello che vi abbiamo raccontato prima, a una vittoria esterna del Real.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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