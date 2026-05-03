La partita tra Aston Villa e Tottenham si disputerà nella giornata 35 della Premier League. La sfida si svolgerà in un stadio di Birmingham, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.00. Entrambe le squadre sono impegnate nella lotta per posizioni di classifica che potrebbero determinare qualificazioni europee o salvezza. Questa gara rappresenta un appuntamento importante per i due club, che cercano punti fondamentali nel finale di campionato.

Aston Villa-Tottenham è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Viaggia su due obiettivi questo finale di stagione dell’Aston Villa: non solo il ritorno della semifinale di Europa League – da ribaltare la sconfitta in casa del Nottingham – ma anche la possibilità di prendersi una qualificazione alla prossima Champions. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La situazione invece in casa Tottenham è molto complicata. De Zerbi adesso sarebbe retrocesso e ha due punti in meno rispetto al West Ham prima squadra salva. A quattro giornate dal termine del campionato è una situazione di classifica durissima da digerire.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Tottenham: non è tempo di favori

Notizie correlate

Pronostico Aston Villa-West Ham e Tottenham-Nottingham: è fattore campoAston Villa-West Ham e Tottenham-Nottingham sono partite della trentunesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico...

Leggi anche: Aston Villa-Tottenham: formazioni, statistiche e anticipazioni

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pronostico Aston Villa-Tottenham Hotspur: analisi e probabili formazioni 03/05/2026 Premier League; Pronostico Aston Villa-Tottenham: analisi, quote e consigli; Pronostico Aston Villa - Tottenham Hotspur: analisi e quote; Aston Villa-Tottenham (domenica 03 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici.

Pronostico Aston Villa vs Tottenham – 3 Maggio 2026La sfida di Premier League tra Aston Villa e Tottenham si giocherà il 3 Maggio 2026 alle 20:00 nello storico Villa Park. Una partita che promette intensità e ... news-sports.it

Pronostici Nottingham Forest-Aston Villa: marcatore e tiri in portaPronostici Nottingham Forest-Aston Villa, dall'Euroderby inglese uscirà una delle due finaliste di questa edizione dell'Europa League. ilveggente.it

Derby inglese per la semifinale di #EuropaLeague: Nottingham Forest-Aston Villa! I padroni di casa arrivano in gran forma e senza sconfitte nelle ultime 5 partite. I Villans, invece, sono stati battuti dal Fulham nell’ultimo turno. In campionato i due club vivono - facebook.com facebook