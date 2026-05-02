Aston Villa-Tottenham | formazioni statistiche e anticipazioni

Domani si gioca la partita tra Aston Villa e Tottenham, due squadre della Premier League. Sono state rese note le formazioni ufficiali e alcune statistiche sulle prestazioni recenti delle squadre. Le due squadre si sfideranno in un match che si preannuncia interessante, con molti tifosi che seguono con attenzione gli sviluppi prima dell'inizio. La partita sarà trasmessa in diretta e sarà possibile seguire aggiornamenti in tempo reale.

2026-05-01 18:57:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Aston Villa torna in Premier League domenica con uno scontro casalingo contro il Tottenham al Villa Park, mentre entrambe le parti continuano a spingere verso estremità molto diverse della classifica. Il Villa arriva in questa competizione dopo una sconfitta per 1-0 contro il Nottingham Forest nell’andata della semifinale di Europa League, mentre il Tottenham si è assicurato la tanto attesa vittoria in campionato con una vittoria di misura sui Wolves. Il Villa rimane saldamente in corsa per la qualificazione alla Champions League grazie alla sua posizione in campionato, comodamente seduto tra i primi cinque.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Aston Villa-Tottenham: formazioni, statistiche e anticipazioni Notizie correlate Manchester United-Aston Villa: formazioni, statistiche e anteprima2026-03-13 20:26:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Manchester United e Aston... Leggi anche: Liverpool-Tottenham: formazioni, statistiche e anticipazioni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Aston Villa-Tottenham: analisi, quote e consigli; Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Europa League, le formazioni ufficiali di Nottingham-Aston Villa e Braga-Friburgo; Tottenham Hotspur U21 vs Leicester City U21 - punteggio in diretta, formazioni probabili e statistiche H2H. Pronostico Aston Villa vs Tottenham – 3 Maggio 2026La sfida di Premier League tra Aston Villa e Tottenham si giocherà il 3 Maggio 2026 alle 20:00 nello storico Villa Park. Una partita che promette intensità e ... news-sports.it FA Cup, le formazioni di Aston Villa-Tottenham: Rashford in panchina, Danso dal 1'Sono ufficiali le formazioni di Aston Villa e Tottenham, che alle ore 18.35 scenderanno in campo per i sedicesimi di finale di FA Cup. Di seguito le scelte dei due allenatori per la gara del Villa ... tuttomercatoweb.com Brentford-West Ham Aston Villa-Tottenham Il compito di De Zerbi è tutt’altro che agevole x.com "I perdenti piangono, pensano in modo negativo. Non voglio che le persone a me vicine piangano o pensino diversamente da me". Roberto #DeZerbi ha aperto la conferenza stampa prima di Aston Villa-Tottenham con un monologo di quattro minuti. Senza do - facebook.com facebook