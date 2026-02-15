Il San Valentino delle coppie di ferro Tante emozioni a San Miniato Basso
Il Comune di San Miniato ha organizzato una festa speciale per le coppie di lunga data, dopo che 139 coppie hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di matrimonio. La cerimonia si è svolta ieri, nel giorno di San Valentino, nella sala principale della Casa Culturale di San Miniato Basso, piena di familiari e amici che hanno condiviso il momento.
Promozione, le altre e la classifica. Per i Colli Marittimi ottimo punto a Piombino. Saline di rimonta, giù il San Miniato Basso
Nel girone B di Promozione, le squadre delle zone di Valdera, Valdicecina e Cuoio hanno ottenuto due pareggi e una sconfitta nelle ultime gare.
Promozione. Cuoiopelli e San Miniato Basso un passettino verso la salvezza. Le altre e la classifica
Il match tra Cuoiopelli e San Miniato Basso si conclude senza reti, ma entrambe le squadre ottengono un risultato che le avvicina alla salvezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
