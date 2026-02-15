Il Comune di San Miniato ha organizzato una festa speciale per le coppie di lunga data, dopo che 139 coppie hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di matrimonio. La cerimonia si è svolta ieri, nel giorno di San Valentino, nella sala principale della Casa Culturale di San Miniato Basso, piena di familiari e amici che hanno condiviso il momento.

Grande festa per 139 coppie di San Miniato che hanno tagliato il traguardo dei 50, 60 e 70 anni di vita insieme, un anniversario che l’amministrazione comunale ha voluto celebrare, per il dodicesimo anno consecutivo, con un momento di festa che si è svolta ieri, giorno degli innamorati, nella sala grande della Casa Culturale di San Miniato Basso, gremita di sposi e parenti. 88 di loro hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, 50 il traguardo dei 60 anni insieme e 1 coppia quello dei 70 anni. L’amministrazione comunale, come oramai da tradizione, li ha voluti invitare personalmente alla cerimonia per omaggiarli di un ricordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il San Valentino delle coppie di ferro. Tante emozioni a San Miniato Basso

Nel girone B di Promozione, le squadre delle zone di Valdera, Valdicecina e Cuoio hanno ottenuto due pareggi e una sconfitta nelle ultime gare.

Il match tra Cuoiopelli e San Miniato Basso si conclude senza reti, ma entrambe le squadre ottengono un risultato che le avvicina alla salvezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.