Promozione Cuoiopelli e San Miniato Basso un passettino verso la salvezza Le altre e la classifica
Il match tra Cuoiopelli e San Miniato Basso si conclude senza reti, ma entrambe le squadre ottengono un risultato che le avvicina alla salvezza. I giocatori scendono in campo con determinazione, senza riuscire a trovare il gol, ma il punto conquistato permette loro di muovere la classifica. La partita è stata combattuta, con alcune occasioni da entrambe le parti, e ora le due squadre guardano avanti con fiducia per le prossime sfide.
CUOIOPELLI 0 SAN MINIATO BASSO 0 CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (90’ Kapplani), Liberati, Ciardelli, Mori, Tafi, Di Benedetto, Pini (90’ Maggi), Coluccia (71’ Magera), Ferraro (84’ Morana), Ndiaye (87’ Tomarchio); a disposizione Abutoaei, Amorusi, Bindi, Pacifico. Allenatore Enrico Pertici. SAN MINIATO BASSO: Micheli, Duranti, Neri (74’ Monti), Benvenuti, Fiscella, Porcellini, Novi (74’ Schifano), Ercoli, Nuti (77’ Gallina), Cavallini (64’ Giani), Boumarouan (90’ Falaschi); a disposizione Calugi, Passa, Tassi, Taddei. Allenatore Marco Corsi. Arbitro: Livio Iacobellis di Pisa (assistenti Manuel Chericoni e Lorenzo Santaera di Pisa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Cuoiopelli SanMiniatoBasso
Promozione, le altre e la classifica. Per i Colli Marittimi ottimo punto a Piombino. Saline di rimonta, giù il San Miniato Basso
Nel girone B di Promozione, le squadre delle zone di Valdera, Valdicecina e Cuoio hanno ottenuto due pareggi e una sconfitta nelle ultime gare.
Promozione, le altre del girone B. Male San Miniato Basso e Colli Marittimi. Saline si deve arrendere solo nel recupero
Ultime notizie su Cuoiopelli SanMiniatoBasso
Argomenti discussi: Promozione B. Il San Miniato Basso puntella anche la difesa; Mobilieri testa-coda contro Colli Marittimi. E due scontri salvezza; Promozione. Cuoiopelli, risalita controcorrente. Girone di ritorno a ritmo della vetta; Promozione B, la 21° giornata: colpi esterni per Massa Valpiana e Orbetello. Atletico dilagante nel posticipo.
Cuoiopelli: Iscrizione in Promozione e Nuova Direzione con Alberto SocciNovità sul fronte Cuoiopelli. E’ recente la notizia riportata dal sito Toscana nel pallone, in cui si fa presente che il club biancorosso, dopo la retrocessione dal campionato di Eccellenza, ... lanazione.it
Promozione. Cuoiopelli al via. Ecco le avversarie e i nuovi giocatoriLa Cuoiopelli ha conosciuto i nomi delle formazioni che affronterà nel girone B del campionato di Promozione 2025-26. Eccole: Atletico... La Cuoiopelli ha conosciuto i nomi delle formazioni che ... lanazione.it
Ennesimo botta e risposta tra San Miniato e Tau, mentre la Sestese non tiene il passo. Lo Sporting Cecina batte la Cattolica ed esce dalla zona retrocessione. Ecco cos'è successo questa mattina nei Giovanissimi regionali élite facebook
Per un inconveniente sulla linea tra SAN ROMANO E PONTEDERA, i treni sulla linea FIRENZE - PISA - LIVORNO potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Primi treni coinvolti: 4049 (FIRENZE-PISA) effettua fermata straordinaria a SAN ROMANO, fer x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.