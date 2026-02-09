Promozione Cuoiopelli e San Miniato Basso un passettino verso la salvezza Le altre e la classifica

Il match tra Cuoiopelli e San Miniato Basso si conclude senza reti, ma entrambe le squadre ottengono un risultato che le avvicina alla salvezza. I giocatori scendono in campo con determinazione, senza riuscire a trovare il gol, ma il punto conquistato permette loro di muovere la classifica. La partita è stata combattuta, con alcune occasioni da entrambe le parti, e ora le due squadre guardano avanti con fiducia per le prossime sfide.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.