Referendum mortadella amara per Prodi L’ex delfino Parisi lo tradisce e annuncia | Voterò Sì per difendere la democrazia

Durante il referendum, un esponente politico ha annunciato pubblicamente che voterà Sì, dichiarando di farlo per difendere la democrazia e promuovere la giustizia. La stessa persona ha inoltre affermato di voler sostenere questa scelta per contribuire a un progresso nel sistema giudiziario. La sua decisione rappresenta un elemento di spicco nel dibattito tra gli elettori.

“Andrò a votare per difendere la democrazia. Voterò Sì, per fare avanzare una giustizia garantista”. Incredibile Arturo Parisi: il delfino di Romano Prodi, il professore che fu tra i promotori dell’Ulivo e delle riforme istituzionali negli anni ’90 ed ex ministro, su ‘LibertàEguale‘, confessa come la sua determinazione ad esercitare il proprio diritto di voto sia stato messo “a dura prova”. “Sono infatti convinto – scrive – che sarebbe stato meglio se questo referendum non si fosse svolto. Non possiamo infatti dimenticare che i cittadini sono chiamati al voto per la promulgazione della legge di revisione della Costituzione sulla separazione... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, mortadella amara per Prodi. L’ex delfino Parisi lo tradisce e annuncia: “Voterò Sì per difendere la democrazia” Articoli correlati Leggi anche: Referendum sulla giustizia, Fiordellisi: "Difendere la Costituzione, difendere la Democrazia" Riforma giustizia, il Nobel Giorgio Parisi: «Voterò no al referendum»Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi ha spiegato le motivazioni della sua adesione al comitato “Società civile per il No” al referendum sulla...