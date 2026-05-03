Il procuratore di Perugia ha dichiarato che in Umbria si stanno verificando episodi di criminalità violenta attribuiti a immigrati di seconda generazione. La questione è stata sollevata in un contesto in cui si discute di fenomeni criminali legati a questa fascia di immigrati. La procura ha segnalato che alcuni episodi di violenza sono stati collegati a questa categoria di persone. La discussione sui fatti è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali.

“In Umbria si stanno verificando episodi di criminalità violenta da parte degli immigrati di seconda generazione, con le bande”. E l’allarme che arriva dal procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, nell’intervista in cui traccia un bilancio dei suoi sei anni a Perugia. “Lo abbiamo visto con i ragazzi di Ponte San Giovanni – ha aggiunto – e con i danni che hanno fatto con l’utilizzo della violenza dei coltelli. Stiamo cominciando a vedere quello che in città del nord è già realtà”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Procuratore Perugia: “criminalità violenta di immigrati di seconda generazione”

“Criminalità violenta delle bande di immigrati di seconda generazione”

Notizie correlate

"La Consulta immigrati va ripristinata, anche per l’educazione dei giovani di seconda generazione"“Prima del voto amministrativo del 2024, ho chiesto durante la campagna elettorale, da semplice cittadino che come insegnante e come studioso ha...

Pisani: “criminalità straniera sempre più ampia e violenta”Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, oggi a Catania in occasione del 174esimo anniversario della fondazione del Corpo e della...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Cantone lascia la Procura di Perugia. Proietti: È stato un onore per la nostra regione poter contare sulla sua azione; Salerno, l'insediamento di Cantone in Procura: Grande attenzione a tutti i fenomeni criminali; Raffaele Cantone: Le emergenze in Umbria sono le mafie straniere dello spaccio e il diffusissimo uso di droga; Salerno, Raffaele Cantone si è insediato in Procura: Dopo 19 anni torno in Campania.

Gennaro Iannarone si è insediato come procuratore aggiunto a PerugiaSi è ufficialmente insediato alla Procura della Repubblica di Perugia il nuovo procuratore aggiunto Gennaro Iannarone. Magistrato d’esperienza era già operativo alla procura perugina mentre, in passat ... umbria24.it

Giustizia: chi arriva a Perugia dopo Cantone? Due top-player per l’incarico di procuratoredi Enzo Beretta Raffaele Cantone si è insediato questa mattina alla guida della Procura di Salerno. E a Perugia? Chi viene al posto di Cantone? Ancora presto per dirlo. L’incarico di procuratore di Pe ... umbria24.it

In classe con il magistrato! Un’importante opportunità di crescita e formazione per i nostri studenti: tre incontri speciali con Alessandro Pazzaglia, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Durante questi appuntamenti, - facebook.com facebook

La Procura di Perugia ha chiesto l'archiviazione della denuncia presentata dal DIS (il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza) contro la procura di Roma a seguito del cosiddetto "caso Caputi". Mai era accaduto nella storia della Repubblica che i servizi seg x.com