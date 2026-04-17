Il responsabile di un'organizzazione ha affermato che la criminalità straniera sta diventando più vasta e violenta, sottolineando un aumento dei reati di natura delinquenziale. Allo stesso tempo, si evidenzia una preoccupazione relativa alla devianza giovanile, che richiede interventi specifici per affrontare le problematiche legate alla crescita di comportamenti devianti tra i giovani. Entrambe le tematiche sono state oggetto di discussione in un recente intervento pubblico.

Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, oggi a Catania in occasione del 174esimo anniversario della fondazione del Corpo e della inaugurazione della nuova Questura del capoluogo etneo. “Vi e’ la necessita di un impegno sistemico da parte di tutte le istituzioni – ha aggiunto – perché dobbiamo essere in grado di intercettare, comprendere e arginare i fenomeni di violenza e soprattutto di una diffusa radicalizzazione sul web da parte dei minori”. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pisani: “criminalità straniera sempre più ampia e violenta”

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