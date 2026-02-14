La Consulta immigrati va ripristinata anche per l’educazione dei giovani di seconda generazione

La richiesta di ripristinare la Consulta immigrati nasce dal bisogno di migliorare l’educazione dei giovani di seconda generazione. Un cittadino, insegnante e studioso di migrazioni, ha scritto una lettera per sottolineare l’importanza di questa istituzione, che secondo lui dovrebbe tornare a funzionare prima delle elezioni amministrative del 2024. Nella sua missiva, evidenzia come il ruolo della Consulta possa favorire un dialogo più diretto e concreto tra le diverse comunità.

“Prima del voto amministrativo del 2024, ho chiesto durante la campagna elettorale, da semplice cittadino che come insegnante e come studioso ha molto a cuore il tema delle migrazioni (sia degli italiani che emigrano ancora numerosi, sia dei tanti immigrati stranieri del nostro tempo) che la nuova amministrazione ricostituisse la Consulta comunale immigrati. La seduta del consiglio comunale del 7 dicembre 1997, presieduta dal sindaco Franco Rusticali, aveva approvato l’istituzione e l’elezione di tale Consulta, disponendo che il suo rinnovo avrebbe dovuto aver luogo ogni cinque anni, dopo il rinnovo del consiglio comunale”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

