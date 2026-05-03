problema rrahmani situazione sotto controllo

Durante la partita contro il Como, il difensore ha lasciato il campo dopo aver accusato un problema fisico e si è ritrovato fuori dal gioco prima del previsto. Le analisi successive hanno confermato che la situazione è sotto controllo, senza complicazioni gravi. Al momento, non ci sono indicazioni di infortuni più seri che possano influenzare la sua partecipazione alle prossime gare.

C’è preoccupazione per il difensore Amir Rrahmani, uscito anzitempo e dolorante nella gara contro il Como di Fabregas. L’uscita dal campo del difensore aveva fatto scattare qualche preoccupazione, ma non ci sarebbero particolari problemi fisici. La richiesta di cambio sarebbe infatti legata soltanto a un affaticamento, anche in considerazione della gestione prudente adottata durante la settimana a Castel Volturno per averlo al meglio proprio in vista della gara. Una scelta dunque precauzionale, confermata anche dalle parole dell’allenatore nel post partita, che ha escluso l’ipotesi di un infortunio vero e proprio. Insigne: “L’ arma migliore del Napoli è il gruppo che ha creato Sarri.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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