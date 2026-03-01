Il Cisterna Volley a Dubai | Situazione sotto controllo

Il Cisterna Volley è attualmente a Dubai per partecipare al Nas Tournament, una competizione che si svolge nella città emiratina. Recentemente, la squadra ha inviato comunicazioni in cui afferma che la situazione è sotto controllo, nonostante i recenti lanci di missili da parte dell'Iran e le operazioni militari avviate dagli Stati Uniti e Israele. La formazione si trova in loco mentre si susseguono le tensioni nella regione.

Rassicurazioni dalla società dopo gli attacchi da parte dell’Iran nella città degli Emirati Arabi: “Comunicheremo in tempo reale gli aggiornamenti sugli sviluppi della situazione” Il Cisterna Volley, fanno sapere dalla società, “si trova attualmente nel proprio hotel di riferimento. La situazione, nella città degli Emirati Arabi, dopo gli attacchi di sabato sera, è al momento sotto controllo: non si sono registrati nuovi raid. La squadra e la dirigenza presenti a Dubai restano in attesa di conoscere l’evoluzione degli eventi”. Al momento il Governo locale ha dato l’ok al proseguo del torneo (oggi alle 18 italiane è in programma il secondo match del girone, la finale della competizione è prevista per il 7 marzo). 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Cisterna a Dubai per il Nas Tournament: "Situazione sotto controllo, tranquillità per tuttiIl cisterna volley è coinvolto nel Nas Tournament di Dubai; in città, dopo gli attacchi di sabato sera e l’escalation che riguarda Iran, Israele e...

Archiviata la regular season (e in vista dei playoff 5° posto) il Cisterna Volley vola a DubaiArchiviata la regular season con la partita giocata (e persa in tre set) a Trento, e conclusa questa prima parte di stagione al decimo posto in...

Altri aggiornamenti su Cisterna Volley.

Temi più discussi: Per il Cisterna volley finita la regular season: nell'ultimo match 3-0 contro Itas Trentino; Cisterna Volley, non c’è gara contro Trento. Netta sconfitta in tre set; Itas Trentino-Cisterna Volley 3-0, la cronaca del match; Il Cisterna Volley mette paura alla Lube: la rimonta, poi la sconfitta al tie-break.

Crisi Iran – Cisterna Volley: Nas Tournament di Dubai ok del governo locale alla continuazioneIl Cisterna Volley, impegnato nel Nas Tournament di Dubai, si trova attualmente nel proprio hotel di riferimento. La situazione, nella città degli Emirati Arabi, dopo gli attacchi di sabato sera, è al ... ivolleymagazine.it

Vittoria piena per Cisterna Volley nella prima partita del Torneo di DubaiVittoria piena per il Cisterna Volley (nome nel torneo Min Investment) nella gara d’esordio del NAS Sports Tournament: battuto in tre set il Tiger Zabeel. Buona prestazione per il gruppo pontino, Mora ... radioluna.it

Pallavolo Tornei - Cisterna Volley a Dubai per il NAS Sports Tournament, dove giocherà anche Cuneo x.com