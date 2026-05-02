Pecoraro | Situazione sotto controllo alla discarica di Serre

L’assessora all’Ambiente ha dichiarato di seguire con attenzione quanto avvenuto nella mattina del 30 aprile presso la discarica di Macchia Soprana, nel Comune di Serre. Ha inoltre affermato che la situazione è sotto controllo e ha espresso vicinanza alle persone del territorio coinvolte nell’episodio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai fatti accaduti o alle eventuali misure adottate.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ assessora all’Ambiente, Claudia Pecoraro, “ segue con attenzione quanto accaduto nella mattina del 30 aprile presso la discarica di Macchia Soprana, nel Comune di Serre ed esprime vicinanza alle cittadine e ai cittadini del territorio”. L’incendio, che ha interessato un’area circoscritta dell’impianto, è stato prontamente gestito dai Vigili del Fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi. “ Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore, in costante contatto con gli enti competenti – spiega l’assessora Pecoraro – La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell’area e della popolazione”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pecoraro: “Situazione sotto controllo alla discarica di Serre” Notizie correlate Incendio alla raffineria Api di Falconara, il Comune: “Situazione sotto controllo”Ancona, 13 marzo 2026 – Ancora un incendio presso la raffineria Api a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Incendio all’alba nella discarica di Serre: in fiamme alcuni silosPaura alle prime luci del giorno a Serre, dove un incendio è scoppiato all’interno della discarica di Macchia Soprana.