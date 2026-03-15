Lazio-Milan probabili formazioni | Allegri rilancia Jashari

Alle 20.45 all’Olimpico si gioca Lazio-Milan, partita valida per la 29esima giornata di Serie A e trasmessa in diretta su Dazn. Le formazioni probabili sono state annunciate, con Allegri che ha deciso di rilanciare Jashari. La sfida vedrà in campo le squadre in base alle ultime indicazioni fornite dai rispettivi allenatori.