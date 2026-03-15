Lazio-Milan probabili formazioni | Allegri rilancia Jashari
Alle 20.45 all’Olimpico si gioca Lazio-Milan, partita valida per la 29esima giornata di Serie A e trasmessa in diretta su Dazn. Le formazioni probabili sono state annunciate, con Allegri che ha deciso di rilanciare Jashari. La sfida vedrà in campo le squadre in base alle ultime indicazioni fornite dai rispettivi allenatori.
Le probabili formazioni di Lazio-Milan, in campo all'Olimpico alle 20.45 (diretta tv su Dazn) per la 29esima giornata di Serie A. Con Rabiot squalificato, Allegri rilancia Jashari. Ballottaggi Patric-Belahyane e Isaksen-Cancellieri per Sarri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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