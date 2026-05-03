È stato creato un nuovo gruppo che si affianca all’Agenzia europea del farmaco con l’obiettivo di incentivare le persone a vaccinarsi di più. La decisione arriva in un momento in cui l’Unione Europea mira a aumentare le coperture vaccinali tra la popolazione. Le autorità europee hanno annunciato questa iniziativa per sensibilizzare sui benefici delle vaccinazioni e rafforzare le campagne di immunizzazione.

L’ultima trovata dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) è il gruppo consultivo sulla fiducia nei vaccini. Offrirà consulenza all’organismo della Ue, ma soprattutto collaborerà in tema di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini. «L’esitazione vaccinale è una minaccia globale crescente per la salute pubblica. Quando la fiducia del pubblico diminuisce, le malattie infettive possono riemergere, mettendo a rischio vite umane», ha spiegato Emer Cooke direttore esecutivo dell’agenzia, annunciando il neoformato panel internazionale. Ne fanno parte 21 esperti, tra professionisti sanitari, società mediche, appartenenti al mondo accademico, organizzazioni di pazienti, enti di sanità pubblica.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Priorità Ue: convincerci a fare più vaccini

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