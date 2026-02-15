Meloni | Europa deve fare di più per sicurezza Nato Medio Oriente priorità per Italia

Giorgia Meloni ha affermato che l'Europa deve impegnarsi di più per rafforzare la sicurezza della NATO e ha indicato il Medio Oriente come una delle aree prioritarie per l’Italia. La Premier ha spiegato che le tensioni nella regione richiedono azioni concrete e ha sottolineato come l’Italia stia intensificando i propri sforzi diplomatici, inviando più soldati e risorse.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sottolinea la complessità delle relazioni internazionali e il ruolo dell'Europa nei rapporti con gli Stati Uniti. In un'intervista rilasciata a Corriere della Sera, Repubblica e altri quotidiani, Meloni concorda con il ministro tedesco Friedrich Merz sulla necessità che l'Europa rafforzi la propria autonomia, soprattutto sul fronte della sicurezza, partendo dalla colonna europea della Nato. La premier precisa inoltre di non condividere le critiche di Merz alla cosiddetta " cultura Maga ". Medio Oriente e partecipazione italiana al Board of Peace. Riguardo al Board of Peace di giovedì a Washington, Meloni spiega che l'Italia è stata invitata come paese osservatore, una soluzione adeguata viste le incompatibilità costituzionali che impediscono la piena adesione.