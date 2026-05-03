Principio d' incendio all' interno di un convoglio in stazione a Lecco | vigili del fuoco in azione

All'alba di oggi si è verificato un principio di incendio lungo i binari della stazione di Lecco. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche personale delle forze dell'ordine, che ha delimitato la zona e gestito la circolazione dei treni. Non si registrano feriti o conseguenze gravi legate all'incendio.

Paura per un principio d'incendio verificatosi all'alba di oggi lungo i binari della stazione di Lecco. Un equipaggio e un'autobotte del comando cittadino dei vigili del fuoco sono infatti dovuti intervenire alle ore 5.30 di domenica 3 maggio per sedare un principio di incendio divampato.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Principio di incendio sul tetto di Sicuritalia-Ivri, vigili del fuoco in azione Leggi anche: Principio di incendio su un'auto in sosta: intervengono vigili del fuoco e carabinieri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Principio d'incendio all'interno di un convoglio in stazione a Lecco: vigili del fuoco in azione; Principio d'incendio allo Starhotels Majestic in centro a Torino: sul posto i vigili del fuoco; Principio d’incendio all’alba: la colpa è di un mozzicone di sigaretta. Vigili del fuoco in intervento; Principio d’incendio in hotel a Livigno: attimi di paura. Principio d’incendio al policlinico San Marco: allarme terminato, pazienti rientrati - Foto e videoMaxi emergenza intorno alle 10 di sabato 2 maggio nell’ospedale bergamasco: evacuati terzo e quarto piano, pazienti in sicurezza. Nessun ferito, sul posto numerosi soccorsi. ecodibergamo.it Paura a Malpensa: principio d’incendio al Terminal 1, intervento rapido dei Vigili del FuocoMALPENSA (VARESE) – Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio, presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Un principio di incendio è divampato all’interno dell’area del Terminal 1, mob ... varese7press.it «Diamo lavoro», per un principio di dignità Uno strumento di politica attiva del lavoro che si avvia a tagliare il traguardo dei dieci anni di funzionamento. E che, stando ai numeri, ma anche alle storie di vita e professionali che ha consentito di rimettere in moto, - facebook.com facebook "La Magna Carta viene citata nelle sentenze della Corte Suprema come fondamento del principio secondo cui il potere esecutivo è soggetto a controlli e contrappesi." Siamo al punto in cui un monarca deve ricordare agli USA come funziona una democrazia. x.com