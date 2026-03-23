Principio di incendio sul tetto di Sicuritalia-Ivri vigili del fuoco in azione

In una traversa di via Colombo. Nessuno è rimasto ferito, sul posto i vigili del fuoco Un principio di incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio del 23 marzo sul tetto della sede di Sicuritalia-Ivri in via Marcolini nei pressi di via Colombo. Nessuno è rimasto ferito, sul posto i vigili del fuoco. Da quanto appreso vi sarebbe stato del fogliame che, per cause non note ma accidentali, si sarebbe surriscaldato. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. Ricompensa per chi lo ritrovasse» . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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