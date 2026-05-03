Primo tavolo tecnico per la serie di Netflix Allo studio i provvedimenti logistici

È stata convocata a Palazzo Orsetti la prima riunione del tavolo tecnico promosso dal Comune in vista delle riprese di una serie internazionale di Netflix prevista per metà maggio nel centro storico. All'incontro hanno partecipato rappresentanti degli uffici comunali e altri soggetti coinvolti, con l'obiettivo di definire le questioni logistiche legate alla produzione. La riunione si è concentrata sulla pianificazione delle attività e sulla gestione delle eventuali esigenze durante le riprese.

Si è tenuta a Palazzo Orsetti la prima riunione del tavolo tecnico organizzato dal Comune, che ha coinvolto gli uffici interessati e i soggetti competenti, in vista delle riprese di una importante serie internazionale di Netflix che sarà girata in centro storico alla metà del mese di maggio. Secondo indiscrezioni si tratterebbe della quarta stagione di “ The Diplomat “, ma il Comune non conferma. L’incontro ha rappresentato un momento operativo fondamentale per coordinare al meglio tutte le attività legate alla produzione, per garantire un’accoglienza efficiente e fare il punto su alcuni provvedimenti necessari legati alla sosta e alla circolazione, che verranno definiti a breve per essere comunicati ufficialmente entro una settimana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo tavolo tecnico per la serie di Netflix. Allo studio i provvedimenti logistici Notizie correlate Monopoly diventa una serie Netflix: i primi dettagli sull'adattamento di uno dei giochi da tavolo più iconiciNetflix muove i primi passi su una serie TV ispirata a Monopoly, affidandola a Studio Lambert, tra suggestioni da Monopoly Go! e formato show... Puglia: criteri per le borse di studio e altri provvedimenti Ieri la seduta di giunta regionaleDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Giunta, i provvedimenti principali della seduta del 17 febbraio ISTRUZIONE Approvati i criteri... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primo tavolo tecnico per la serie di Netflix. Allo studio i provvedimenti logistici; Gestione utenze idriche: il Comune di Bagheria partecipa ad un tavolo tecnico con AMAP per migliorare il dialogo con i condomini; Centro storico, parte il tavolo tecnico: primo confronto in sala Spadaro; Archivio di Stato senza sede, ingegnere Dito: Sia convocato un tavolo tecnico per verificare le condizioni dell’ex Girasole · ilreggino.it. Primo tavolo tecnico per la serie di Netflix. Allo studio i provvedimenti logisticiSi è tenuta a Palazzo Orsetti la prima riunione del tavolo tecnico organizzato dal Comune, che ha coinvolto gli uffici interessati e i soggetti competenti, in vista delle riprese di una importante ... msn.com Centro storico, parte il tavolo tecnico: primo confronto in sala SpadaroModica, 28 aprile 2026 - Primo passo concreto verso la riqualificazione del centro storico. Si è svolto questa mattina, nella sala Spadaro. All’incontro erano ... radiortm.it Primo tavolo tecnico a Palazzo Orsetti per la serie Netflix in arrivo a Lucca: provvedimenti logistici allo studio in vista delle riprese - facebook.com facebook