Puglia | criteri per le borse di studio e altri provvedimenti Ieri la seduta di giunta regionale

La giunta regionale della Puglia ha deciso di stabilire i criteri per le borse di studio dopo aver riunito i membri il 17 febbraio, a causa della necessità di sostenere gli studenti delle superiori. Durante la seduta, i funzionari hanno approvato le linee guida che definiscono come assegnare i fondi agli studenti delle prime e seconde classi per il prossimo anno scolastico. Un dettaglio importante riguarda il fatto che le nuove norme prevedono requisiti più chiari per le famiglie con redditi bassi.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Giunta, i provvedimenti principali della seduta del 17 febbraio ISTRUZIONE Approvati i criteri per l'assegnazione delle borse di studio destinate a studenti e studentesse delle prime e seconde classi delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 20252026. La misura, finanziata attraverso il Fondo unico nazionale del welfare dello studente, prevede per la Regione Puglia uno stanziamento di oltre 2,5 milioni di euro. Il limite ISEE per l'accesso al beneficio è stato innalzato a 13.000 euro, che salgono a 15.748,78 euro per le famiglie con tre o più figli.