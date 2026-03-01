Monopoly diventa una serie Netflix | i primi dettagli sull' adattamento di uno dei giochi da tavolo più iconici

Netflix ha annunciato di aver avviato lo sviluppo di una nuova serie TV ispirata a Monopoly, affidandola allo studio di produzione Studio Lambert. Il progetto prevede un formato che richiama sia elementi di Monopoly Go! sia lo stile di uno show televisivo tradizionale, con l’obiettivo di proporre una versione rivisitata del famoso gioco da tavolo. I dettagli sull’idea sono ancora limitati.

Netflix muove i primi passi su una serie TV ispirata a Monopoly, affidandola a Studio Lambert, tra suggestioni da Monopoly Go! e formato show televisivo, con un progetto che promette di reinventare il celebre gioco da tavolo. Dalle serate in famiglia ai grandi schermi, Monopoly continua a reinventarsi. Ora il celebre gioco da tavolo è pronto a entrare nell'universo seriale di Netflix, con un progetto che punta a trasformare regole, strategie e colpi bassi in intrattenimento televisivo. Da gioco da tavolo a format televisivo: cosa sappiamo sulla serie Netflix Secondo quanto riportato da Deadline, la nuova serie TV di Monopoly per Netflix ha ufficialmente trovato casa creativa in Studio Lambert, società già responsabile del successo di The Traitors. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Monopoly diventa una serie Netflix: i primi dettagli sull'adattamento di uno dei giochi da tavolo più iconici Ticket to Ride diventa un film: Netflix annuncia l’adattamento del gioco da tavolo cultDai binari allo schermo: l'ambizioso progetto di Asmodee e Netflix per trasformare il re dei board game in una saga cinematografica. Junji Ito torna su Netflix: una delle sue storie più spaventose avrà un adattamento live-actionNel 2026 Netflix riporta in vita uno degli incubi più celebri di Junji Ito con una nuova serie live-action che promette di trasformare l'angoscia...