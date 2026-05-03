Ponte del Primo Maggio | 3 arresti 18 denunce e 15 fogli di via

Durante il fine settimana del Primo Maggio, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli e interventi sul territorio, portando all’arresto di tre persone, alla denuncia di 18 individui e al rilascio di 15 provvedimenti di allontanamento. Le operazioni hanno interessato diverse zone e sono state finalizzate a mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica durante il periodo di maggiore afflusso di persone.

Tempo di lettura: 5 minuti In occasione del lungo weekend del Primo Maggio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, attuando un capillare dispositivo sull’intera provincia ed in particolare nelle aree solitamente meta di numerosi turisti ed escursionisti. Un importante spiegamento di forze volto al contrasto dei fenomeni predatori e di illegalità in genere (anche in considerazione del fatto che molte abitazioni sono rimaste incustodite per l’assenza dei proprietari impegnati in gite fuori porta), nonché...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ponte del Primo Maggio: 3 arresti, 18 denunce e 15 fogli di via Notizie correlate Ponte del 1° maggio, a Roma controlli dei Carabinieri dalle stazioni alle metro: 32 arresti e 16 denunceIn occasione del ponte del 1ç maggio, i Carabinieri del gruppo di Roma hanno potenziato i servizi esterni per migliorare il controllo del territorio... Ponte del Primo Maggio: 16 milioni di presenzeSecondo CNA Turismo e Commercio, il ponte del 1° maggio 2026 genera 16 milioni di presenze, 6,5 milioni di arrivi e un giro d’affari da 2,5 miliardi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio, boom di prenotazioni last minute: le mete più gettonate; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita. Rientro dal ponte del Primo Maggio, code in autostrada: quando spetta il rimborso del pedaggioDomenica 3 maggio 2026 sarà per molti italiani la giornata del rientro dal ponte del Primo Maggio. Dopo pranzi fuori, gite, mare, montagna e città d’arte, il pensiero torna inevitabilmente al viaggio ... investireoggi.it Ponte del primo maggio, 32 arresti in controlli straordinari dei carabinieriTrentadue arresti, 16 denunce e 14 persone segnalate al prefetto per uso di droghe. E un ingente sequestro di droga e armi, tra cui pistole e granate accecanti e stordenti. (ANSA) ... ansa.it Ponte del Primo Maggio, in Trentino Alto Adige 85mila persone al lavoro durante le feste https://www.ladige.it/cronaca/2026/05/03/ponte-del-primo-maggio-in-trentino-altoadige-85mila-persone-al-lavoro-durante-le-feste-1.4354901 - facebook.com facebook Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita x.com