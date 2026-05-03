Durante il primo maggio e il 25 aprile, le strutture ricettive della regione hanno registrato un’occupazione quasi completa, secondo i dati degli albergatori locali. La buona affluenza di turisti ha portato a una presenza significativa nelle strutture ricettive, creando aspettative positive per la stagione estiva ormai alle porte. La regione si conferma quindi come meta apprezzata e in crescita nel settore turistico.

Una Puglia turistica in salute che guarda con fiducia e attenzione all’ormai prossima stagione estiva. Tassi di occupazione elevati hanno interessato le strutture alberghiere sul territorio regionale tra il 25 Aprile e il primo maggio, tra flussi internazionali e presenze italiane che si sono ben amalgamati tra loro: l’attenzione si rivolge ora all’estate, l’auspicio che le incertezze mondiali lascino il campo alla stabilità. «I due ponti sono andati complessivamente bene, in particolare questo di inizio maggio - dichiara Marcello De Paola, presidente di Federalberghi Taranto – le prenotazioni nelle strutture alberghiere del Tarantino hanno toccato il 90% e le giornate di permanenza sono aumentate mediamente di un giorno rispetto all’anno passato.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Primo maggio e 25 aprile in Puglia, soddisfatti gli albergatori: «Strutture quasi piene»

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