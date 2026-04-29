Un rappresentante sindacale ha dichiarato di essere molto soddisfatto del Decreto del Primo maggio, sottolineando che si tratta del primo intervento legislativo che riconosce il salario giusto e dignitoso attraverso i contratti firmati da CGIL, CISL e UIL. La soddisfazione deriva dal fatto che, per la prima volta, il governo ha adottato un provvedimento in linea con le richieste dei sindacati su questo tema.

“ Decreto Primo maggio? Noi siamo molto soddisfatti, perché per la prima volta c’è un intervento legislativo che identifica il salario giusto e dignitoso con i contratti di CGIL, CISL e UIL”. Così il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri, a margine della conferenza stampa per il concerto del primo maggio. “Noi avevamo posto un tema molti mesi fa – ha proseguito – quello dei contratti pirata, cioè dei contratti firmati da associazioni datoriali e associazioni sindacali non rappresentative che diminuivano i salari e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Il governo, su nostra richiesta, ha deciso di non esercitare la delega, perché c’è un confronto in corso con CGIL e CISL e le altre associazioni datoriali.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Decreto Primo Maggio, Bombardieri: "Soddisfatti, governo ci ha ascoltato"

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