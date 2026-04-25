Per i ponti del 25 aprile e del Primo maggio, gli italiani che sceglieranno di viaggiare in auto dovranno affrontare un aumento di circa 1,4 miliardi di euro nelle spese per i carburanti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La crescita dei costi si traduce in una spesa complessiva più alta per chi si mette in viaggio durante queste festività, portando a un incremento dei costi complessivi per le soste in autostrada e le rifornimenti.

Gli italiani che si sposteranno in auto in occasione dei ponti del 25 aprile e del Primo maggio dovranno mettere in conto una stangata sui rifornimenti di carburante da +1,4 miliardi di euro rispetto ai ponti primaverili del 2025. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato la spesa cui andranno incontro i cittadini che si muoveranno per gite fuori porta o vacanze di qualche giorno durante le prossime festività. Ponti di primavera, 95 milioni di spostamenti in auto sulle strade italiane Nel periodo che va dal 25 aprile al 3 maggio saranno in totale 95 milioni gli spostamenti in auto lungo strade e autostrade della Penisola, con relativi rifornimenti di carburante presso i distributori stradali e autostradali, analizza il Codacons.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Carburanti, stangata sui ponti 25 aprile e Primo maggio: per gli italiani 1,4 miliardi in più

Notizie correlate

Su ponti 25 aprile-1 maggio stangata carburanti, spesa rifornimenti +1,4 miliardiGli italiani che si sposteranno in auto in occasione dei ponti del 25 aprile e del Primo maggio dovranno mettere in conto una stangata sui...

Caro-carburanti, Codacons: stangata da 1,4 mld sui ponti di primaveraGli italiani che si sposteranno in auto in occasione dei ponti del 25 aprile e 1° maggio dovranno mettere in conto una stangata sui rifornimenti di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Guerra in Medio Oriente, carburanti alle stelle: stangata su alimentari e famiglie.

Carburanti, stangata sui ponti 25 aprile e Primo maggio: per gli italiani 1,4 miliardi in piùGli italiani che si sposteranno in auto in occasione dei ponti del 25 aprile e del Primo maggio dovranno mettere in conto una stangata sui rifornimenti di ... gazzettadelsud.it

Caro carburanti, Cgia: Da inizio guerra, diesel aumentato del 20 per cento | Codacons: Stangata da 1,4 miliardi sui ponti primaveriliL'autotrasporto merci il settore piu colpito con extra costi pari a 1,5 miliardi. Circa 95 milioni gli spostamenti tra il 25 aprile e l'1 maggio ... tgcom24.mediaset.it