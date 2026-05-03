Il Primo Maggio nella Bassa Reggiana si è contraddistinto per le celebrazioni che hanno unito musica dal vivo e tradizioni locali, con iniziative dedicate alla festa dei lavoratori. Durante la giornata sono stati organizzati concerti e spettacoli, accompagnati dalla presenza di cappelletti, un piatto tipico della zona preparato e distribuito in vari punti. La giornata ha coinvolto diverse associazioni e comunità, mantenendo vivo il senso di condivisione e radicamento culturale.

Primo Maggio, festa dei lavoratori e delle tradizioni anche nella Bassa Reggiana. Musica, riflessioni e cappelletti a Correggio, con tappe in luoghi simbolo come il parco Caduti sul Lavoro, il parco Diritto alla Pace e il Monumento al lavoro, con l’evento proseguito sotto i portici col tradizionale pranzo coi cappelletti in centro (foto a sin). A Guastalla il tradizionale giro nelle frazioni della banda con le autorità, portando note e allegria. Immancabile la tappa anche davanti alla casa di riposo, per la gioia di tanti anziani ospiti della struttura, felici per questa visita che ogni anno è sempre molto attesa. La banda, insieme a rappresentanti delle autorità comunali, ha fatto tappa anche nelle varie frazioni, in piazza I Maggio, per poi concludere il tour in centro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primo Maggio di musica e cappelletti

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