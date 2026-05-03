Primo Maggio | boom di turisti Hotel verso l’80% di occupazione

Durante il fine settimana del Primo Maggio, Riccione ha registrato un incremento significativo di visitatori, con gli alberghi che hanno raggiunto circa l’80% di occupazione. Questa situazione riprende il trend del ponte di Pasqua, con l’afflusso di turisti che ha portato a una maggiore presenza nelle strutture ricettive della zona, come confermato da Federalberghi.

Il weekend del primo maggio a Riccione ha replicato il successo del ponte festivo di Pasqua. Come conferma Federalberghi in media si è sfiorato l’80 per cento del riempimento. "La gente è tanta – conferma Diego Casadei, presidente della Cooperativa Bagnini –. Anche se eravamo partiti con un po’ di difficoltà, perché venerdì mattina tirava ancora il vento dei giorni scorsi che ha creato alcune difficoltà logistiche, già dal pomeriggio della stessa giornata la spiaggia si è riempita. A colpo d’occhio in questo ponte festivo stiamo replicando il successo di Pasqua. È un buon principio d’inizio stagione". Giudizio positivo anche da Fabrizio...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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