Roma il 1° maggio vola all’80% | boom di turisti e spesa alta

A Roma, durante il ponte del 1° maggio, l’occupazione alberghiera ha raggiunto l’80%, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. La presenza di turisti italiani ha portato a una spesa complessiva superiore a quella registrata durante il Giubileo. Molti visitatori hanno scelto di soggiornare in città, contribuendo a un incremento delle attività legate al settore turistico. La situazione indica un ritorno significativo per il turismo locale in questo periodo.

? Cosa sapere Roma raggiunge l'80% di occupazione alberghiera per il ponte del 1° maggio.. La spesa dei turisti italiani supera i livelli registrati durante il Giubileo.. L’occupazione delle strutture ricettive a Roma raggiungerà l’80% per il prossimo ponte del 1° maggio, con un afflusso di visitatori italiani caratterizzato da una capacità di spesa superiore rispetto al periodo del Giubileo. La Capitale si prepara ad accogliere i connazionali in un clima di rinnovata vitalità, dove la ricerca dell’autenticità tra musei, tradizioni culinarie ed eventi locali guida le scelte dei viaggiatori. Secondo quanto rilevato da Assoturismo Roma, il mercato alberghiero della città sta vivendo una fase di pieno regime che si protrarrà, con stabilità, fino ai primi di luglio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, il 1° maggio vola all’80%: boom di turisti e spesa alta BUENOS AIRES VLOG #1 | Gerçekten Güvenli mi Nerede Kalnr & Ne Yenir Notizie correlate Roma, per 1° maggio occupato l’80% delle camere degli hotel. Ma crollano gli arrivi dal Medio OrientePer il ponte del Primo Maggio, Roma si conferma tra le mete preferite dagli italiani, con un turismo più speso e diversificato rispetto al Giubileo. Figlia di 6 mesi lasciata in auto per fare la spesa: turisti denunciati a NuoroHanno lasciato la figlia di sei mesi da sola in auto, parcheggiata sotto il sole nel piazzale di un supermercato a Siniscola, nel Nuorese, mentre... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio 2026; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concertone Primo Maggio, l'elenco dei cantanti e la scaletta: gli ultimi annunci; Geolier al Concerto del Primo Maggio 2026. Concerto Primo Maggio 2026 a Roma: tutti gli artisti che saliranno sul palco di Piazza San GiovanniConcerto Primo Maggio 2026 a Roma: lineup, cantanti e scaletta dell’evento in Piazza San Giovanni. Tutte le info su orari e diretta TV. alfemminile.com Primo maggio: che cosa fare e vedere in famigliaEcco tante idee per passare un Primo maggio in famiglia, divertendosi, ma anche spiegando ai bambini perché si fa festa. focusjunior.it Nel 1861 Napoli aveva quasi il doppio degli abitanti di Roma e Torino messe insieme. Nessuno te lo ha mai detto così. E nessuno ti ha mai spiegato bene cosa successe dopo. Nel 1600, Napoli era la seconda città più grande d'Europa. Dopo Costantinopoli - facebook.com facebook Roma Tre Orchestra, torna a Garbatella il festival estivo insieme a INPS e Fondazione Roma x.com