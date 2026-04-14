Festa Francigena | passeggiate guidate ed eventi culturali tra Ninfa e il borgo medievale di Sermoneta

La Festa Francigena propone passeggiate guidate e eventi culturali tra Ninfa e il borgo medievale di Sermoneta. Organizzata dal Gruppo dei Dodici e promossa dalla DMO Francigena sud nel Lazio, questa manifestazione si svolge lungo i sentieri percorsi nel Medioevo dai pellegrini in viaggio verso Roma. L’iniziativa invita a scoprire il patrimonio storico e naturale del territorio attraverso escursioni e incontri dedicati.

Una manifestazione imperdibile per gli amanti della natura, della storia e del nostro territorio è la Festa Francigena, organizzata dal Gruppo dei Dodici e promossa dalla DMO Francigena sud nel Lazio porterà i partecipanti a percorrere i sentieri battuti nel medioevo dai pellegrini diretti a Roma.🔗 Leggi su Latinatoday.it San Valentino 2026, tra passeggiate romantiche e dolci degustazioni: mete ed eventi per innamorarsi (senza spendere una fortuna)San Valentino si avvicina e per gli innamorati non si tratta solo di un'occasione per fare qualcosa insieme alla propria dolce metà, ma di trovare il... Leggi anche: Musica, maschere e danze: festa del Carnevale rinascimentale nel borgo medievale di Carini Temi più discussi: Francigena Fidenza Festival dal 5 al 10 maggio 2026; Francigena Fidenza Festival; +++ Eventi Lazio fino al 19 aprile 2026: guida a sagre, mostre e spettacoli. Via Francigena in festa. Trekking, arte e mostre. Oggi la cena medievale. Ecco tutto il programmaAnche una delegazione di Guebwiller, la cittadina francese gemellata con Castelfiorentino, parteciperà al Festival lungo la Via Francigena. Sarà accolta in municipio alle 17.30 di oggi insieme al ... lanazione.it Festa della FrancigenaLa Festa della Francigena fa ritorno a Priverno, nella storica cornice dell'Abbazia di Fossanova, il 15 e 16 Giugno 2024. Un’edizione che si promette di riportare lo spirito delle precedenti edizioni ... romatoday.it Ci stiamo organizzando per la festa Francigena del Sud a Velletri. Vi chiedo una cortesia se siete interessati all'evento dare un cenno di adesione. Se si raggiunge i 20 posti il costo è di euro 35 a persona e andiamo con il pullman. Altrimenti ci spostiamo in aut - facebook.com facebook